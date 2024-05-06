Эксперт объяснил, почему войска НАТО не могут соперничать с Россией

Среди стран НАТО сейчас нет боеспособных крупных воинских соединений, которые способны были бы на поле боя соперничать с российскими войсками, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«При введении войск НАТО наши либо напрямую будут их уничтожать, либо обойдут и возьмут их в котел. Среди стран НАТО сейчас нет боеспособных крупных воинских соединений, которые способны были бы на поле боя соперничать с российскими войсками — ни по опыту, ни по оснащенности», — сказал Косоруков.

Он добавил, что вопрос возможности прямого столкновения вооруженных сил России и войск НАТО на территории Украины исключать нельзя. Но это станет новым витком напряженности.

«Надо помнить, что у России есть ядерный щит. С нами воевать никто в этом мире успешно не может. Эти намеки Макрона, что он может направить войска на Украину, при поддержке американцев, британцев не лишены оснований. Может быть, две бригады в лучшем случае они смогут направить. Технически, российские войска с ними разберутся за 1–2 недели», — отметил политолог.

Косоруков прокомментировал и российские учения с нестратегическим ядерным оружием.

«Накануне инаугурации, на фоне успехов российского наступления по освобождению российской территории, такие учения оправданы. Силу нужно уметь показывать. Другой вопрос, что для НАТО вся эта ситуация с Украиной — это, по сути, прокси война. Напрямую не хотят воевать, а вот давить на Россию, хаотизировать пространство вокруг — это всегда пожалуйста», — подчеркнул эксперт.

Он заключил, что Украина здесь самый яркий пример гибридной войны, переходящей в горячую фазу, но без участия Запада.