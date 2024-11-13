Эксперт объяснил, для чего Трампу нужны шокирующие перестановки в правительстве

Американист Дробницкий: сам по себе план Трампа несколько наивен

Дональд Трамп заявил о своем намерении назначить Илона Маска, основателя SpaceX, а также Вивека Рамасвами, создателя фармацевтической компании Roivant Sciences, на главные посты в министерстве эффективности правительства. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, на что рассчитывает Трамп, выдвигая шокирующие американских чиновников кандидатуры в правительство США, сообщает Общественное Телевидение России .

По мнению эксперта, все назначения, которые сейчас делает Дональд Трамп, основываются на двух ключевых принципах. Первый из них — это личная лояльнность. В течение его предыдущего президентского срока часть чиновников активно саботировала его решения. Это стало причиной убеждения Трампа в том, что надежнее полагаться на тех, кто расположен к нему.

Второй ключевой принцип заключается в том, что избранный президент предполагает сопротивление со стороны федеральной бюрократии, отметил Дробницкий. Демократические губернаторы уже объявили о своем намерении стать лидерами этого противостояния. Вероятно, следующим оплотом сопротивления станет сама федеральная бюрократия.

Если говорить о сотрудниках министерств, то они были воспитаны в духе либерального глобализма. Поэтому второе требование к кандидатам — это их готовность и, возможно, способность противостоять федеральной бюрократии, опираясь как на собственный авторитет, так и на опыт или личные качества, продолжил политолог.

Он добавил, что с учетом всего этого становится понятным, почему Дональд Трамп остановил свой выбор именно на кандидатах Хегсете, Маске и Рамасвами.

«Другое дело, что вообще сам по себе план Трампа несколько наивен, но это бог с ним», — заключил американист.