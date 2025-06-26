Эксперт объяснил, что Трамп затроллил Зеленского, назвав его «отличным парнем»

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что, называя президента Украины Владимира Зеленского «отличным парнем», Дональд Трамп занимается троллингом. Об этом сообщает Инфо24.

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами, охарактеризовал Зеленского как «отличного парня» и упомянул о планах встретиться с ним во время саммита НАТО в Гааге. Трамп отметил, что намерен обсудить с главой киевского режима «трудности», с которыми сталкивается Украина.

«Я думаю, что это троллинг. Трамп троллит Зеленского, называя его „отличным парнем“. Глава Белого дома находится в приподнятом настроении после событий на Ближнем Востоке, поэтому всячески шутит и подбадривает журналистов», — сказал Перенджиев.

Специалист также подчеркнул, что переговоры лидеров Украины и США в рамках саммита Альянса в Нидерландах не приведут к каким-либо значимым изменениям в вопросах поддержки Киева со стороны Вашингтона. По его мнению, Трамп намерен дать понять Зеленскому, что тому придется своими силами изыскивать ресурсы для продолжения конфронтации с Россией.

Перенджиев считает, что троллинг со стороны Трампа — недобрый знак для Зеленского. Никаких судьбоносных решений по результатам их встречи не последует. Именно поэтому он и назвал его «отличным парнем».

«Если ты „отличный парень“, то ты можешь самостоятельно решать все свои проблемы. То есть Трамп дал понять, что Киеву придется самому искать ресурсы для продолжения противостояния с Россией и не надеяться на помощь США», — пояснил политолог.