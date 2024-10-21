Эксперт о словах Трампа об ударе США по Москве: такая угроза невозможна

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вынужден балансировать между проукраинской политикой и соблюдением красных линий для потенциального диалога с Россией, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Ранее Дональд Трамп в интервью интервью The Wall Street Journal утверждал, что угрожал Владимиру Путину «нанести такой сильный удар», что он «даже не поверит». Экс-хозяин Белого дома грозился осуществить свою угрозу, если Путин «будет гоняться за Украиной».

«На мой взгляд, мы еще не раз услышим резкие заявления со стороны Трампа. Экс-президент будет идти на любой блеф ради поддержания своего образа сильного лидера, который должен поднять с колен ослабленную Америку. В эту концепцию вписываются и нападки на Байдена, который погрузил США в пучину проблем», — сказал политолог.

По словам эксперта, в реальности видится невозможной прямая угроза Путину или шантаж России, потому что ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

«Данное заявление нацелено скорее на сиюминутный хайп, который позволит прогреть аудиторию за две недели до начала президентских выборов. За этот период мы увидим и услышим еще много подобных опусов, и критично воспринимать их не стоит», — добавил Лунев.

Выборы в Америке уже давно стали политическим шоу, главный критерий успешности которого — эпатаж и яркая, красивая картинка для избирателя.