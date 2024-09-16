Эксперт: ничего удивительного в угрозах военного переворота на Украине нет

Ничего удивительного в угрозах нового военного переворота на Украине нет. Военные лучше всех остальных видят реальную ситуацию на поле боя: знают количество потерь, сколько военных формирований недоукомплектовано, сколько уничтожено техники, и чем оборачиваются попытки контрнаступления. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

Нападение на Курск стало неожиданностью для военных Украины. Многие пленные заявляют, что до последнего момента не были в курсе о месте назначения.

По сводкам Минобороны РФ, потери ВСУ в 14 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники в рамках той авантюры вводят в недоумение многих офицеров и солдат ВСУ, судя по их аккаунтам в социальных сетях. На всех участках фронта натиск российских войск не ослаб, и более того, почти каждый день на карте появляются новые населенные пункты с российским флагом. Планы победы Зеленского, новые волшебные единицы вооружения, поставка самолетов и ракет народ уже не впечатляют.

«По сути, Украина сегодня – банка с пауками под внешним управлением. Легитимной власти там нет, управление идет из рук марионеточного правительства и единственной реальной силой являются военные», - сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин четко дал понять – после Курска переговоров не будет. Но его помощник дипломат Юрий Ушаков позже подметил, что мирные предложения, озвученные президентом ранее, не аннулированы.

«И думаю, это стало сигналом для украинской элиты задуматься. Чтобы завершить СВО, украинцам придется совершить много перемен на внутренней кухне, противниками которых могут стать ВСУ», - заключил политолог.