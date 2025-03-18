Эксперт назвал условия для начала реальных переговоров Москвы и Киева

Начало реальных переговоров между Россией и Украиной возможно только при признании новых территорий и изменении риторики Киева, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Заявления Киева о мире сопровождаются требованиями „полного вывода российских войск“, что неприемлемо для Москвы. Без компромиссной формулы диалог невозможен. Даже если стороны сядут за стол переговоров, ключевые вопросы — статус новых регионов, гарантии безопасности, демилитаризация — останутся камнем преткновения. Опыт Минских соглашений показывает: Киев склонен использовать перемирие для перегруппировки сил, а не поиска компромиссов», — сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что текущее положение дел на поле боя и политическая ситуация в России дают основания для уверенности в стабильности российской позиции.

«В России общество консолидировано вокруг курса на защиту национальных интересов, что минимизирует риски односторонних уступок. Даже если стороны сядут за стол переговоров, ключевые вопросы — статус новых регионов, гарантии безопасности, демилитаризация — останутся камнем преткновения», — пояснил эксперт.

По словам Косорукова, Запад может сыграть решающую роль в изменении позиции Киева, однако на данный момент этого не происходит.

«Москве важно сохранять стратегическое хладнокровие. Заявление МИД Украины — повод активизировать дипломатические каналы, но не основание для односторонних шагов. Любые переговоры должны начинаться с признания реальностей на земле: интеграции новых субъектов в состав РФ и невозможности возврата к границам 1991 года», — заключил Косоруков.