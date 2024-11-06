Эксперт Мухин: США грозит ослабление власти и дефедерализация

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в дальнейшем США ждет ослабление политической власти и противоречия между федеральными и региональными властями, сообщает корреспондент РИАМО.

«Объективно неизбежен один итог — ослабление политической власти в США, этот процесс запущен. Дальше будет дефедерализация, это когда штаты будут подвергать сомнению правомочность федеральных властей, а федеральная власть будет частично отказываться от обязательств перед штатами», — сказал Мухин в ходе круглого стола об особенностях американской президентской избирательной кампании и о ее итогах.

По его словам, США ждет период, когда федеральные и региональные власти окажутся в жестких противоречиях. Кроме того, по некоторым данным около 30 представителей правительства Штатов, в случае победы Дональда Трампа релоцируются в США, Австралию и другие страны.

Также Мухин напомнил, что Трамп говорил о реформировании спецслужб, что многие могут воспринять как репрессии.