Эксперт Минченко сравнил команду Трампа с героями сериала «Слово пацана»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко объяснил, каким методом президент США Дональд Трамп набирал себе команду.

«Команда Трампа — это такое „Слово пацана“», — заявил Минченко во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений».

Эксперт пояснил, что Трамп пользуется принципом: «Наехал, получил какую-то обратную связь, проверил на крепость и завербовал».

«Именно так Трамп перевербовал Марко Рубио (госсекретаря США — ред.). Он издевался над ним, называл его Малыш Марко, тот все понял, присягнул ему и теперь он — госсекретарь», — сказал Минченко.

По его словам, многие другие знаковые фигуры конфликтовали с Трампом и вступали с ним в перепалки. Знаковый пример — вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.