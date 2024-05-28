Эксперт: Россия асимметрично отвечает на попытки Запада дернуть ядерную чеку

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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что западные страны пытаются привести мир к реальной ядерной угрозе и дернуть ядерную чеку. По его словам, такие действия могут погубить все человечество.

Ранее Погранслужба ФСБ заявила, что в НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по России.

Михайлов подчеркнул, что РФ реагирует на сложившуюся ситуацию асимметрично. Эксперт напомнил, что Москва подготовила инфраструктуру ядерного полигона на Новой Земле, где в советские времена проводились ядерные испытания различных боеприпасов.

«Во-вторых, мы начали проводить специальные военные учения с отработкой выемки, загрузки, перемещения и моделирование возможных ударов тактическим ядерным оружием», — отметил аналитик в эфире радио Sputnik.

Специалист добавил, что не так давно первые учения состоялись на территории Южного военного округа с привлечением авиации.