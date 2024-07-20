Войска НАТО на Украине находятся уже давно. Еще с начала нулевых европейское руководство активно интегрировало своих офицеров-инструкторов для обучения ВСУ и отработки навыков управления западной техникой. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

За последний год в инфополе Запада стало появляться все больше новостей и заявлений от официальных лиц европейского истеблишмента об отправке национальных военных континентов на Незалежную.

«Где-то это были лишь политтехнологии, необходимые для поддержания солидарности и единства европейского общества с Киевом, но, например, во Франции слова воплотились в реальность, и, несмотря на отсутствие официального приказа командования французской армии, по скрытым каналам французские легионы продолжают пополнение ВСУ», — сказал политолог.

Все эти факторы ведут к продолжению эскалации. Польская речь на радиоперехватах звучала еще в начале СВО, поэтому вопрос о постоянной дислокации войск НАТО — это лишь попытки США и Европы «легализовать» нахождение своих войск в составе ВСУ. Немногим гражданам стран Запада понравится эта горькая правда, что подтверждается основными тезисами, вокруг которых строится избирательная кампания в США.

«От Украины устали, и европейские чиновники пытаются искать альтернативные пути финансирование проекта „Незалежная“, но дипломатическая и военная динамика показывает, что Запад отнюдь не выигрывает в российско-украинском конфликте», — добавил эксперт.