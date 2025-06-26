Саммит НАТО в Гааге показал: лесть возымела эффект. Это не шутка, а факт. Встреча превратилась в демонстрацию угодливости перед Дональдом Трампом, и стратегия сработала — США сохраняют ключевую роль в альянсе, что увеличивает риски для России, сообщает «Царьград».

Европейские лидеры и новый генсек НАТО Марк Рютте, по данным Bloomberg, сознательно избегали провокаций в адрес Трампа, который ранее грозился сократить участие США в обороне Европы. Теперь его тон изменился, и причина очевидна. Военный обозреватель Андрей Пинчук прямо заявляет: «Лесть — это инструмент». Союзники добились главного — Трамп не уходит из НАТО, а значит, альянс продолжает противостоять России.

Европа пошла на уступки, согласившись увеличить оборонные расходы до 5% ВВП — против 2% в недавнем прошлом. Пинчук предупреждает: эти траты — не просто цифры, а реальное оружие, которое будет использовано против России.

Эти пятипроцентные траты тоже нас радовать слишком не должны, потому что это то оружие, вооружение, спутники, беспилотники, самолеты, танки, которые потом будут воевать против нас, — отметил Пинчук.

На саммите не обсуждались шаги к диалогу с Москвой, что развеивает иллюзии о возможных договоренностях. При этом и Украина не получила новых гарантий. Как пишет The Telegraph, Зеленский выглядел «массовкой», а не активным участником. США больше не спешат обещать Киеву больше, чем готовы дать. Однако это не означает мирных намерений НАТО — фокус сместился с Украины на стратегию против России.

Пинчук резюмирует: надежды на то, что Трамп уйдет из Европы, а Запад пойдет на уступки, не оправдались. Сигнал из Гааги ясен — альянс сплачивается, наращивает мощь и не снизит давление. Лесть сработала, и России пора отбросить иллюзии. Как отмечает обозреватель, пора отказаться от «византийщины» — сложных интриг в надежде на хитрые комбинации. Требуются прямые и решительные действия.