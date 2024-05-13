Эксперт Коротченко: опыт Белоусова поможет достичь победы на Украине

Андрей Белоусов имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложных задач, поэтому предложение назначить его главой Минобороны РФ стало удачным решением, заявил главред журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости .

Все перечисленное, по его словам, поможет России в решении задач спецоперации на Украине.

«Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада», — указал он.

Белоусов на мосту министра поможет интегрировать в работу все, что требуется для дальнейшей реализации «прорывных эффективных идей», добавил Коротченко. Также благодаря его назначению получится оптимизировать финансовые ресурсы, выделяемые на оборону страны.

Также военный аналитик назвал «совершенно естественным» факт, что Герасимов остается начальником Генштаба РФ.

«Это необходимо в целях обеспечения непрерывности управления российской группировкой в зоне СВО», — резюмировал Короточенко.