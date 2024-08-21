Той же логики придерживались и американцы, которые сообщили о том, что планы вторжения под Курском оставались для них неизвестными до последнего момента. Однако плачевное состояние ВСУ и украинской техники стали причинами того, что кураторы из ЦРУ и НАТО позволили своим сателлитам из Киева совершить рискованный рывок «последней надежды».

«Курская авантюра затянулась. Очевидно, что те цели и задачи, которые перед собой изначально ставило руководство ВСУ и их кураторы из Вашингтона, не могут быть реализованы», - сказал эксперт.

Не сумев ударить по хоть сколько-нибудь значимым объектам критической инфраструктуры в Курской области, власти были вынуждены создать иллюзию для мировой общественности, в которой главком ВСУ и политическое руководство «Незалежной» планировали операцию в Курской области с целью усиления переговорных позиций.

«Открытое заявление Пентагона о разработке долгосрочных планов совместно с ВСУ – далеко не новость для российского командования. Киев никогда не был автономен в принятии решений: даже полетные задания отправляемого Западом вооружения создаются в штабах НАТО. Заявления США о долгосрочных военных планах под Курском лишь свидетельствуют о том, что кураторы украинского проекта осознают его хрупкость и сливают Зеленского перед выборами в собственной стране», - заключил политолог.