Саммит НАТО — это завязка истории, в которой переплетаются все сюжетные линии: поддержка Украины, ноябрьские выборы, «китайская угроза», ну и, конечно, будущее трансатлантического мира. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

По словам эксперта, подводя итоги мероприятия, президент Соединенных Штатов Джо Байден должен был продемонстрировать стойкость духа, непоколебимую веру в то, что альянс находится на «правильной стороне истории».

Но итоговую декларацию подписали из 32 членов НАТО лишь 23 страны. Более того, вместо запланированной генсеком альянса Йенсом Столтенбергом пятилетней акции помощи Украине размером в 100 млрд евро, натовцы договорились на поддержку в 40 млрд евро в следующем году.

«Лидер текущего режима на Украине Владимир Зеленский с присущей ему истерией в очередной раз требовал включения своей страны в НАТО, расширения возможного арсенала вооружений и «барского позволения» наносить удары по территории России. Туманные, но грозные обещания – все, что смог получить Зеленский. Стоящий в стороне от общей трибуны бывший комик был вынужден кивать, когда лидер «свободного мира» назвал Путина президентом Украины, пусть и оговорившись», - сказал политолог.

Психическое здоровье Джо Байдена ставят под сомнение теперь уже не только его противники, но и «соратники», развернувшие кампанию по поиску замены кандидата в президенты. В этих условиях даже европейские лидеры ощущают шаткое положение лидера США.

«Более 10 лет НАТО раздает гарантии включения Украины в организацию, но не обозначает четких критериев, по которым вступление это будет возможным. Тем самым, Североатлантический альянс лишь подогревает болезный интерес преступного киевского режима, подрывая собственную репутацию на международной арене», - заключил Киселев.