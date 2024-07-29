Эксперт Киселев: эскалация на Ближнем Востоке только набирает обороты

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Турция может войти в Израиль. Эрдогану ответил глава МИД Израиля Исраэль Кац, пригрозив тем, что смерть турецкого президента будет подобна смерти Саддама Хусейна, которого повесили в 2006 году.

«Теперь в игру включился Эрдоган. Неоднозначное заявление турецкого лидера о возможности „входа в Израиль, подобного Ливии или Карабаху“ можно истолковать по-разному, важнее здесь мотивы столь резонансной активности в СМИ», — сказал Киселев.

С начала нового витка эскалации палестино-израильского противостояния президент Турции последовательно придерживается образа непримиримого защитника Мусульманского мира, в частности, угнетаемых жителей Сектора Газа. Несмотря на ряд демонстративных действий в отношении «сионистского режима», Эрдоган во многом ограничивается громкими заявлениями, которые ориентированы исключительно на турецкую аудиторию.

Риторика Эрдогана нацелена, прежде всего, на сплочение нации, единство которой можно поставить под вопрос после муниципальных выборов в марте этого года. Тогда Партия справедливости и развития Эрдогана заняла лишь второе место, уступив Стамбул и Анкару основному оппозиционному конкуренту. «Эрдоганомика» дала о себе знать, рейтинги партии власти пошатнулись, как и ее шансы на сохранение своих позиций в политической системе Турции, которую нынешний лидер страны выстраивал долго и последовательно.

«Как ни странно, обилие внутриполитических проблем роднит Анкару с Тель-Авивом. Сравнения Эрдогана с Хусейном также призваны скрасить общее разочарование от затянувшейся „операции возмездия“. Скоро исполнится год с момента начала операции ЦАХАЛ против ХАМАС, а победы до сих пор не видно, ровно, как и плана послевоенного устройства Газы. Военный кабинет Израиля может предложить лишь новую авантюру в виде „второго фронта в Ливане“. Вероятно, только на словах», — добавил политолог.