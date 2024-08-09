Эксперт Юшков: Курская АЭС может стать целью ВСУ для грядущих переговоров с РФ

Курская АЭС может стать одной из целей ВСУ в Курской области, захватив которую Украина может получить весомый козырь на грядущих переговорах с Россией, а затем уверенно требовать передачу стране Запорожской АЭС, являющейся большой потерей для Киева, заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, Украина не станет прекращать транзит российского газа в ЕС после захвата газораспределительной станции «Суджа», поскольку его можно было бы перекрыть и на территории самой страны так же, как это было сделано на станции «Сохрановка» в ЛНР.

Аналитик считает, что останавливать транзит российского газа в ЕС Украине не выгодно, поскольку это испортит отношения с европейцами, которые уже недовольны взлетом цен на газ.

«Уничтожать газораспределительную станцию Украина точно не собирается, поскольку „Газпром“ может достаточно быстро восстановить этот участок. Станцию „Суджа“ ВСУ уже захватили, но она продолжает работать. Там, скорее всего, остался весь персонал, и объем прокачки газа через нее не уменьшился. Но персонал станции может быть использован ВСУ в качестве заложников при попытке российских войск вернуть контроль над станцией», — полагает Юшков.