Эксперт Хасанов: прошедший саммит НАТО был организован под Трампа

Эксперт считает, что в связи с этим было принято решение сократить программу саммита с трех рабочих заседаний до одного. Чтобы не докучать Трампу, было отменено заседание Совета НАТО — Украина, на которое так рассчитывал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам политолога, страны НАТО обязались к 2035 году тратить 5% ВВП на оборону (ранее — 2%), как и требовал Трамп. Не всем странам альянса это экономически выгодно, но угроза выхода США из НАТО сыграла свою роль.

Расходы разделяются следующим образом: 3,5% ВВП пойдет на вооружение, комплектацию войск; 1,5% ВВП — на инфраструктуру (дороги, кибербезопасность) и на поддержку Украины. Против новых правил особенно протестовала Испания, которая только к концу текущего года планировала увеличить свои показатели до 2% расходов ВВП. Такой подход не понравился Трампу, который сразу же пригрозил Мадриду последствиями, равно как и тем странам, которые осмелятся выражать протест против воли американского президента.

«Можно предположить, что отсутствие пункта о членстве Украины в НАТО, предусмотрено для того, чтобы не злить Трампа. Однако уход от такой риторики — лишь формальность, ведь в то же время Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путь для Украины в НАТО необратим и пообещал в этом году направить поддержку в размере более 35 млрд евро. Возможно, это лишь пыль в глаза Зеленскому, который не может выпросить финансовой и другой поддержки в нужных ему объемах с прошлого года», — сказал Хасанов.

Политолог добавил, НАТО становится все более зависимым от политической конъюнктуры в США, и любое несогласие европейских стран-членов альянса с генеральной линией Штатов становится недопустимым и пресекается угрозами введения различных санкций. Тем не менее, напряженность внутри альянса нарастает: министр обороны Италии призвал срочно выйти из НАТО, потому что «альянс ведет страну к началу третьей мировой войны». Едва ли его слова приведут к каким-то реальным действиям в обозримом будущем, однако не стоит исключать такого варианта развития событий.