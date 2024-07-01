Эксперт Федоров: поддержка Украины у французов стоит на предпоследнем месте

Вопрос поддержки Украины волнует граждан Франции, но он стоит на предпоследнем месте из 15 пунктов, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Нынешние результаты выборов во Франции демонстрируют недовольство населения Макроном, его семилетним правлением и политикой его партии. На мой взгляд, ошибка заключалась в том, что он сконцентрировал, например, европейскую программу только на внешних вопросах, где во главе угла стоит поддержка Украины. Эта тема волнует французов, но в перечне, например, 15 главных проблем, которые волнуют население, Украина стоит на предпоследнем месте», — сказал Федоров.

Он отметил, что раздувание военной истерии по поводу того, что Россия сейчас нападет, может быть, французов и беспокоит, но не так сильно, как их внутренние проблемы и благополучие.

«Сюда также стоит отнести потерю покупательной способности, в том числе рост цен на газ, на электричество, рост преступности, вопросы эмиграции. Все эти вопросы практически не решались во время правления Макрона. Потом многие испытывают просто антипатию к самой личности Макрона. Его еще называют „финансовый Моцарт“, то есть „президент богатых“. За время своего правления он увеличил внутренний долг Франции на 1 трлн евро», — рассказал эксперт.

По оценке Федорова, настроение электората не только во Франции, но и в Европе сильно сместилось «вправо». Это также объясняет нынешние результаты выборов.

Во Франции завершился первый тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Триумфальный результат продемонстрировало «Национальное объединение» — ультраправые собрали около 33% голосов. На втором месте (28%) «Новый народный фронт», а коалиция Макрона заняла лишь третье место, набрав 20% голосов. При этом явка побила более чем 40-летний рекорд.