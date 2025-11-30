Эксперт Бутнев оценил новую стратегию нацбезопасности РФ

Новая стратегия национальной безопасности в первую очередь направлена на координацию работы органов публичной власти в сфере национальной политики России. Новая редакция документа предлагает систему измеримых показателей и создает полноценную инфраструктуру для реализации и оценки государственной национальной политики. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

Помимо этого, новая стратегия обращает внимание на риски дестабилизации политической системы через межнациональную повестку, подчеркивая важность сохранения национального единства в условиях глобальной турбуленции. Также документ обращает внимание на необходимость противодействия проявлениям русофобии и расизма, предотвращения фальсификации истории, недопущения пересмотра итогов Второй Мировой войны и т.д.

«В качестве целевого ориентира обозначено достижение к 2036 году показателя общероссийской гражданской идентичности на уровне не менее 95%. Это переводит вопросы идентичности и исторической памяти из декларативной сферы в зону конкретных управленческих задач для федеральных и региональных властей», - сказал политолог.

Так, по словам эксперта, документ предлагает комплексный и во многом упреждающий ответ на все возможные вызовы, направленные на подрыв гражданского и межнационального согласия. В условиях, когда извне на страну оказывается беспрецедентное давление, консолидация общества становится вопросом национальной безопасности, сохранения России как суверенного государства.

