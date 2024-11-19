Эксперт Булавицкий объяснил, что будет с Байденом после инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден останется в истории политиком, который привел мир к потенциальной Третьей мировой войне. Его «лидерство» — это цепь катастрофических решений, которые не только ослабили позиции США, но и поставили под угрозу мировую безопасность. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Во-первых, Байден разжигал конфликты вместо их разрешения. Украина стала плацдармом для антироссийской политики, в которую Штаты вкачивали миллиарды долларов в оружие и вооруженные силы», — отметил Булавицкий.

Вместо дипломатии Байден выбрал конфронтацию, втягивая Европу в опасные авантюры. Итог — экономический кризис в ЕС, замерзающие города и растущий скептицизм в отношении Вашингтона.

Кроме того, Байден играл в «геополитического хулигана», провоцируя Китай и устраивая показательные визиты американских чиновников. Такая политика лишь накаляла обстановку в Азии, угрожая глобальной экономической стабильности и увеличивая риск военных действий.

Во-вторых, Байден демонстративно разрывал или игнорировал ключевые договоры, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подрывая систему международной безопасности.

Байден потерял контроль над экономикой США, вызвал энергетический кризис и расколол американское общество. Мир видит, что Америка слабеет, а Байден в отчаянии пытается сохранить иллюзию силы и рассудка.

«В итоге Джо Байден, под маской стареющего „миротворца“, оказался архитектором нестабильности. Говорить о переменах с приходом Трампа тоже неправильно, ведь не стоит забывать о базовом архетипическом сюжете: „победитель дракона сам становится драконом“, а время всегда было, есть и будет лучшим судьей и карателем», — добавил политолог.