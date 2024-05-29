Эксперт Булавицкий: «мусорная атака» КНДР может иметь последствия для России

«Мусорная атака» КНДР может иметь последствия как для всего азиатского региона, так и России, как одного из партнеров КНДР, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. Внутри шаров — навоз и мусор, в том числе батарейки, детали обуви и пластиковые бутылки.

«Вот уже больше полувека Корейский полуостров является местом противостояния двух систем – капиталистической и коммунистической. Конфликт время от времени либо обострялся, либо сходил на нет, приобретая форму конструктивного диалога», - сказал полтолог.

Однако сейчас мы можем видеть очередную эскалацию конфликта, начатую Южной Кореей, распространявшей агитационные листовки пропагандистской направленности против Северной Кореи в приграничных районах КНДР.

«Ответ не заставил себя долго ждать, ибо Ким Чен Ын объявил о том, что разбросает по Южной Корее «горы макулатуры и грязи». Ким сказал – Ким сделал, и вот уже более 200 воздушных шаров с мусором отправлены в Южную Корею», - отметил Булавицкий.

По мнению эксперта, текущего руководителя КНДР очень впечатлил опыт Франции с ее «мусорными забастовками», когда из-за отказа уборщиков работать Париж превратился в огромную свалку.

«Тем не менее, несмотря на некую ироничность ситуации, очередное обострение конфликта на Корейском полуострове, которое к тому же приобретает новые нестандартные формы, может привести к охлаждению отношений США и КНДР», - добавил политолог.