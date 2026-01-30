Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что «встреча в Москве невозможна» и что он «приглашает российского президента Владимира Путина в Киев», — это откровенная игра на публику. Стоит напомнить, что именно Зеленский ранее стремился к встрече с российским президентом и даже получил предварительное согласие на переговоры в Москве. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

«После получения такового ему пришлось отыграть назад. Почему? Без внешнего противостояния режим Зеленского потеряет основу своего существования. Именно поэтому он может позволить себе несколько раз подряд менять позицию на диаметрально противоположную; нагло лгать о том, что он — тот, кто на самом деле хочет мира на Украине. США при Трампе от этой игры Зеленского устали, и поэтому в последнее время лидер Украины делает все, чтобы позлить Дональда Трампу. Такое поведение — ни что иное как расчет на то, что на ноябрьских выборах в Сенат победят демократы и наконец пополнят «украинский счет», — сказал политолог.

По словам эксперта, в этой ситуации принуждение Киева к миру – лишь вопрос времени. Вполне вероятно, что следующее предложение, которое услышит Зеленский, будет куда жестче нынешнего. Россия уже проявила добрую волю, согласившись до 1 февраля не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на то, что Киев никогда не исполнял аналогичные договоренности в прошлом в отношении нашей страны.

«Украинское руководство пытается делать вид, будто контролирует ситуацию, но на деле очевидно, что это не более чем маска, прикрывающая незавидное положение Незалежной, для которой отсутствие света и электричества стало повседневностью», – добавил Барановский.

Тем временем Москва сохраняет стратегическое преимущество — как на линии фронта, так и на дипломатической арене.

«У побеждающей стороны есть право диктовать условия и место встречи, и в таком случае есть только один вариант, при котором Владимир Путин действительно может прилететь в Киев — в случае полного освобождения матери городов русских», – заключил политолог.