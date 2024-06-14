Экс-вице-губернатора Кузбасса Чиракадзе задержали в Италии

Основателя портала «Право.ру», бывшего вице-губернатора Кемеровской области — Кузбасса Дмитрия Чиракадзе задержали в Италии по подозрению в причастности к организации побега из-под домашнего ареста сына красноярского экс-губернатора Артема Усса, пишет Telegram-канал Baza .

По данным журналистов L’Unione Sarda и Corriere della Sera, Чиракадзе заподозрили в причастности к побегу Усса после того, как один из членов арестованной группировки рассказал, что бывший кузбасский чиновник вместе с женой Усса Мариной Ягодиной, обратился за помощью в организации побега.

Сама Марина Ягодина также находилась под домашним арестом, но сумела уехать в Россию за несколько дней до побега супруга, который был помещен под домашний арест в Италии по требованию США.

Соединенные Штаты обвинили россиянина в незаконных сделках по закупке подсанкционной технике и отмыванию средств. Артем Уссов сбежал из-под домашнего ареста после того, как узнал, что его планируют экстрадировать в Америку. Свой побег он объяснил недоверием к американской власти.