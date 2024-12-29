Экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность
Гуменюк устроили в подразделение психологической поддержки ВСУ
Экс-руководителя пресс-центра сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк стала служащей подразделения психологической поддержки, сообщает РИА Новости.
О новом месте работы бывшей журналистки стало известно во ходе круглосуточного телемарафона, где выступала Гуменюк.
В титрах было указано, что она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ, пишет агентство со ссылкой на публикацию в украинских СМИ.
Гуменюк уволили из украинской армии более года назад после ряда скандальных заявлений.