Экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность

О новом месте работы бывшей журналистки стало известно во ходе круглосуточного телемарафона, где выступала Гуменюк.

В титрах было указано, что она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ, пишет агентство со ссылкой на публикацию в украинских СМИ.

Гуменюк уволили из украинской армии более года назад после ряда скандальных заявлений.