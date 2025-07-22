Экс-советник Трампа по нацбезопасности раскрыл двойную стратегию США

Как раскрыл в своей колонке для The Wall Street Journal экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, американский президент сознательно избегает долгосрочных обязательств перед Киевом, оставляя себе пространство для маневра.

Двойственная позиция Трампа проявляется в сочетании военной помощи с жесткими экономическими угрозами в адрес Москвы. Ультиматум о 50-дневном сроке для достижения перемирия подкреплен предупреждением о введении 100% пошлин на российские товары.

Он удовлетворяет текущие запросы Украины, но не связывает себя на перспективу», — отмечает Болтон, подчеркивая тактический характер такой политики.

Эксперты усматривают в действиях американского лидера попытку создать «окно возможностей» для переговоров, используя экономическое давление вместо дальнейшей милитаризации конфликта.