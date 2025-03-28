Экс-советник президента США Бэннон назвал условие для суда над Трампом

Бэннон: Трамп сядет в тюрьму, если на следующих выборах победят демократы

Бывший советник президента США Стив Бэннон высказал предположение о том, что в случае победы демократического кандидата на следующих выборах в США действующему президенту Америки Дональду Трампу грозит тюремное заключение, пишет РБК .

Бэннон считает, что партия республиканцев находится фактически в состоянии войны, хотя многие ее члены до сих пор наслаждаются триумфом прошедших в ноябре выборов, праздничными мероприятиями и церемониями.

Экс-советник президента США также отметил, что было бы самообманом не признавать готовность демократов использовать любые доступные методы для противодействия президенту Трампу, включая попытки инициировать процедуру импичмента.

«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента Трампа», — заявил Бэннон.