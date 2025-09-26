Экс-советник главы Пентагона: никто на самом деле не хочет воевать с РФ
Фото - © Фотобанк Лори
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что никто на самом деле не хочет воевать с Россией, сообщает «Царьград».
«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, не хочет этого и европейский народ!» — написал он в социальной сети Х.
Российский МИД неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе.
Москва настаивает на том, чтобы Запад прекратил курс на милитаризацию Европы. Однако государства-члены НАТО продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму, тем самым фактически вовлекаясь в конфликт напрямую.