Экс-советник Буша: украинский конфликт могли предотвратить переговоры с РФ

Серьезное отношение Вашингтона к озабоченностям РФ по поводу своей безопасности могло бы предотвратить украинский конфликт, рассказал экс-советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в статье для Hill, пишет РИА Новости .

«Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала», — указал эксперт.

Однако Запад, по его словам, отказался обсуждать недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток, игнорируя опасения Владимира Путина, высказанные еще до начала СВО на Украине.

«В Вашингтоне заявили, что это принципиальный вопрос <…>, хотя он и его союзники по НАТО даже не собирались в ближайшее время давать Украине возможность вступить в альянс», — добавил Грэм.

Украинского конфликта получилось бы не допустить, если бы Запад имел четкое понимание существующего баланса сил, пояснил бывший советник. Он подчеркнул, что на будущих переговорах о мире на повестке будут два главных вопроса, затрагивающих территории и гарантии безопасности обеих стран.