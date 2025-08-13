Экс-сотрудник Секретной службы: место встречи Путина и Трампа выбрано логично

Бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд считает, что военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске, которая выбрана для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, является наиболее подходящим местом для этого мероприятия, сообщает ТАСС .

«Это был бы логичный выбор, потому что авиалайнеры могут там приземлиться. Туда можно перебросить и лимузины для лидеров», — отметил Макдоналд.

По его словам, военная база ограничена по месту, но в данном случает встреча президентов двух стран ориентирована больше на результат, а не на церемониал.

Экс-сотрудник Секретной службы также предположил, что выбор Аляски может говорить о позитивных наработках сторон перед саммитом.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.