Бывший американский сотрудник разведки Скотт Риттер заявил, что украинские власти не могут более рассматриваться в качестве партнера по переговорам после атаки на резиденцию президента России, сообщает газета «Известия» .

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, он охарактеризовал нынешнее правительство Украины как «террористическую организацию».

«Нынешнее украинское правительство нельзя рассматривать как партнера по переговорам, а скорее как террористическую структуру, которую необходимо полностью уничтожить», — подчеркнул он.

Риттер подчеркнул, что удар по объекту, связанному с Верховным главнокомандующим, подпадает под категорию действий, направленных на вывод из строя критической военной инфраструктуры, что может сорвать ответные меры со стороны ядерных сил. По его мнению, такая атака переводит конфликт на качественно новый уровень.

Он также возложил часть ответственности на европейские столицы, заявив, что Европа должна быть поставлена в известность о своей сопричастности к действиям режима Зеленского, которые она финансирует и поддерживает.

