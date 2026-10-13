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Экс-президент Сербии Вучич заявил о трех уровнях переговоров США по Украине

Политика

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что США сформировали три команды для переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает RT.

Вучич рассказал об устройстве переговоров в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич. По его словам, американская сторона задействовала бизнес-делегацию, разведку и команду госсекретаря.

Первый уровень представляют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер. Второй — глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Третью команду возглавляет госсекретарь США Марко Рубио.

«Все три команды работают на решение украинской проблемы. В конце концов, они должны синхронизировать все это», — сказал Вучич.

Он добавил, что участие трех команд означает серьезное включение США в процесс.

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