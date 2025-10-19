Экс-президент Франции Саркози будет сидеть в тюрьме в одиночной камере

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в тюрьме в одиночной камере. Он отправится под стражу на 5 лет, сообщает kp.ru со ссылкой на BFMTV.

Саркози сядет в тюрьму в Париже. Он будет отбывать срок в особом отделении. Туда помещают преступников, которым нужны особые меры безопасности.

Экс-президент сядет в тюрьму 21 октября. Ему разрешили находиться в одиночной комнате, поскольку политик известный и пожилой — ему 70 лет.

Бывший глава Франции осужден за соучастие в преступной группе по финансированию его предвыборной кампании со стороны Ливии. Жена Саркози, супермодель Карла Бруни, может срок до 20 лет. Она связана с делом супруга. Документы против женщины отправили в суд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.