Экс-посол США на Украине: Путин переиграл Трампа и Зеленского в переговорах

Бывший посол Штатов на Украине Уильям Тейлор считает, что российский лидер Владимир Путин переиграл главу Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа своим отсутствием на переговорах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости .

«Поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — добавил Тейлор.

Ранее Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. По его словам, это не исключает достижения цели по реальному прекращению огня в зоне конфликта.

16 мая прошли переговоры между делегациями России и Украины. Они продлились почти два часа. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский анонсировал после переговоров масштабный обмен пленными 1000 на 1000.