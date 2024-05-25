Экс-министр Рева: генералы ВСУ оправдываются перед Зеленским конспирологией

«Когда ему говорят, что планы наши вскрыли <…> — это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, <…> говорят: „Вы представляете, кто-то сдал планы (РФ — ред.)“… А <…> он (Зеленский — ред.) же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» — пояснил экс-чиновник.

Военному командованию, по словам Ревы, приходится врать президенту, так как генералы боятся потерять должности. При этом ложь уже проникла во всю системы власти в стране, добавил он.

«А потом оказывается, что все, что ему (Зеленскому — ред.) наговорили, а он потом транслировал, это все неправда. Естественно, у него возникает вот такое вот состояние, при котором он начинает искать виноватых. А виноватых не надо искать, виноват он», — резюмировал экс-министр.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Кисловки в Харьковской области сложилась тяжелая ситуация для армии страны. Самые жесткие и интенсивные сражения продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях.