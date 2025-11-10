Бывший министр образования Бангладеша Мохибул Хасан Чоудхури заявил, что на страну оказывали давление из-за сотрудничества с Россией в энергетической и оборонной сферах, сообщает RT .

По его словам, это касалось вопросов продовольствия, энергетики и оборонной инфраструктуры.

«Здесь вообще много вопросов было. Как вы знаете, в Бангладеш есть большая АЭС «Руппур». В том, что касается оборонной инфраструктуры и вооружений, мы во многом полагаемся на Россию... И удобрения. Продовольственная безопасность — очень важный вопрос... Так что некоторые страны оказывали на нас сильное давление, чтобы мы не продолжали эти отношения», — отметил Чоудхури.

Он подчеркнул, что несмотря на внешнее давление, власти Бангладеша не отказались от сотрудничества с Россией, поскольку Москва предлагала выгодные условия, а руководство страны стремилось защищать интересы населения.

