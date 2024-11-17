Экс-главу Минобороны Грузии Кезерашвили объявили в розыск в России

В России правоохранители снова объявили в международный розыск экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, а Лефортовский суд Москвы его заочно арестовал, пишет ТАСС .

Кезерашвили в России обвиняют в особо крупном мошенничестве.

«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — рассказал журналистам осведомленный источник в правоохранительных органах.

В 2016 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о том, что Кезерашвили, участвовавший в конфликте в Южной Осетии, остается под подозрением в России.

В рамках уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время вооруженного столкновения в 2008 году, были вынесены постановления о привлечении к ответственности в том числе бывшего министра обороны Грузии и главы МВД Грузии Иване Мерабишвили.