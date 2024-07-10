Экс-главком ВСУ Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании
«Украинская правда»: Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный официально приступил к обязанностям посла страны в Великобритании, сообщает издание «Украинская правда».
В среду у украинского посла был первый рабочий день в Лондоне.
В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ. В феврале 2024 года украинский лидер снял с должности Залужного и объявил о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ.
В мае Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании. В МИД Украины кандидатура Залужного на должность украинского посла в Лондоне была согласована еще в начале марта.