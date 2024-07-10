Экс-главком ВСУ Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании

В среду у украинского посла был первый рабочий день в Лондоне.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ. В феврале 2024 года украинский лидер снял с должности Залужного и объявил о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ.

В мае Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании. В МИД Украины кандидатура Залужного на должность украинского посла в Лондоне была согласована еще в начале марта.