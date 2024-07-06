Экс-главком ВСУ 10 июля приступит к работе посла в Великобритании

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«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступает к работе в должности посла в Великобритании, передает РИА Новости .

«Бывший главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах», — сообщил украинский телеканал «Общественное».

27 июля 2021 года Залужный был назначен главнокомандующим украинской армии. Вскоре после начала российской специальной военной операции, 5 марта 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский повысил его до высшего в ВСУ звания генерала.

8 февраля текущего года Зеленский о назначении Александра Сырского главкомом ВСУ. Залужный 9 мая был назначен послом Украины в Великобритании.