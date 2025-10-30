Экс-глава Генштаба предрек появление «зоны поголовного истребления» на СВО

Экс-глава Генштаба: «зона поголовного истребления» появится в тылу и на фронте

Нынешнее развитие военной мысли привело к участию «полчищ дронов» в боевых действиях, что превратит сектор боев и ближний тыл в «зону поголовного истребления». Такое мнение выразил бывший начальник Генштаба РФ (2004–2008 г.), генерал армии Юрий Балуевский в статье для журнала «Россия в глобальной политике» . Соавтором материала выступил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Балуевский и Пухов написали статью под заголовком «„Цифровая война“ — новая реальность», в которой порассуждали о «революционных изменениях в военном деле». Авторы отдельно затронули тему «беспилотной революции».

В статье говорится, что роль дронов в современном конфликте будет расти и углубляться, поскольку «возможности наращивать „войну дронов“ превосходят способность эффективно противостоять этому виду вооружений». По словам авторов, из-за удешевления элементной базы, миниатюризации и развития сетевых решений в боях начали участвовать «настоящие полчища» различных дронов.

«Тактическое поле боя и тылы на десятки километров от линии боевого соприкосновения станут, по сути, „зоной поголовного истребления“. Естественно, что первоочередной задачей будет противодействие им», — говорится в материале.

Это приведет к тому, что противостояние армий в первую очередь превратиться в борьбу за «дроновое превосходство» в воздухе, подчеркивается в статье. Юрий Балуевский и Пухов убеждены, что России необходимо оперативно адаптироваться к «цифровой войне».

