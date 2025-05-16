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Экс-глава ФБР выложил пост с ракушками, который сочли намеком на убийство Трампа

Американские спецслужбы начали расследовать публикацию бывшего главы ФБР Джеймса Коми, который в соцсетях обнародовал фото ракушек, выложенных в число «8647». Этот пост восприняли как намек на убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Baza .

На американском сленге фраза «86» может использоваться как призыв выгнать человека из бара, избавиться или даже убить. В этом контексте «47» некоторые восприняли как намек на Трампа, который является 47-м президентом Соединенных Штатов.

На фотографию Коми обратили внимание агенты Секретной службы, отвечающие за охрану президента, сын Дональда Трампа, нынешний директор ФБР Кэш Патель и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В Секретной службе заявили, что «очень серьезно отнеслись к риторике бывшего директора ФБР» и уже начали расследовать ситуацию.

Сам Джеймс Коми уже удалил фотографию с ракушками, выложенными в число «8647». Он утверждает, что не имел в виду никакого политического послания и выступает против насилия.

Коми известен тем, что именно под его руководством ФБР начало расследовать якобы возможные «связи» Трампа с Россией. Бывший директор ФБР также активно критиковал политику нынешнего американского президента.