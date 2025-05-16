Экс-глава ФБР выложил пост с ракушками, который сочли намеком на убийство Трампа
Фото - © Страница Джеймса Коми в Инстаграм* @comey/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Американские спецслужбы начали расследовать публикацию бывшего главы ФБР Джеймса Коми, который в соцсетях обнародовал фото ракушек, выложенных в число «8647». Этот пост восприняли как намек на убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Baza.
На американском сленге фраза «86» может использоваться как призыв выгнать человека из бара, избавиться или даже убить. В этом контексте «47» некоторые восприняли как намек на Трампа, который является 47-м президентом Соединенных Штатов.
На фотографию Коми обратили внимание агенты Секретной службы, отвечающие за охрану президента, сын Дональда Трампа, нынешний директор ФБР Кэш Патель и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В Секретной службе заявили, что «очень серьезно отнеслись к риторике бывшего директора ФБР» и уже начали расследовать ситуацию.
Сам Джеймс Коми уже удалил фотографию с ракушками, выложенными в число «8647». Он утверждает, что не имел в виду никакого политического послания и выступает против насилия.
Коми известен тем, что именно под его руководством ФБР начало расследовать якобы возможные «связи» Трампа с Россией. Бывший директор ФБР также активно критиковал политику нынешнего американского президента.