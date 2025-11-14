По мнению экс-руководителя британской разведки Ричарда Мура, российский президент Владимир Путин обладает двумя типами личности — «холодным» и «идейным», сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

«По словам Мура, есть два Путина. Один из них — реалист с холодным взглядом, безжалостный лидер, который заключает сделки, когда это необходимо», — отмечается в материале.

Как пишет Financial Times, «это тот Путин, который в прошлом году смирился с потерей Сирии и свержением своего союзника, диктатора Башара Асада, и стремился только защитить российские базы».

«Другой» Путин, по словам британского разведчика, — убежденный сторонник определенной идеологии.

Бывший глава МИ-6 (британской разведки) утверждает, что речь идет о якобы глубоко въевшемся в сознание Путина убеждении в неправомерности существования Украины как независимого государства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров остроумно сравнил положение Великобритании после разоблачения провокации с МиГ-31 с вышедшим из-под душа гусем.

Украинская военная разведка при участии британских спецслужб, разрабатывала план по захвату истребителя МиГ-31 оснащенного ракетой «Кинжал». Предполагалось, что российская боевая машина будет использована для создания провокации против стран Североатлантического альянса. Пилоту и штурману за угон самолета предлагалось денежное вознаграждение, гражданство Евросоюза и отдых в Мюнхене.

