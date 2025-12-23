Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский преувеличивает информацию о наличии секретных пунктов в договоре по гарантиям безопасности с США, сообщает Газета.ru .

Олейник отметил, что Зеленский пытается создать образ политика, который якобы добился особых условий от США, однако на самом деле документ еще не сформирован. По его словам, если бы в договоре действительно были секретные пункты, информация о них уже появилась бы в американских СМИ.

«Ядерное оружие полностью исключено, удары по территории России тоже исключены. Это все игра Зеленского на украинское общество», — заверил Олейник.

Он также добавил, что утверждение Зеленского о наличии закрытых пунктов в соглашении не подтверждается никакими официальными данными. Олейник подчеркнул, что подобные заявления — попытка повлиять на общественное мнение внутри Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, часть которых не будет обнародована. По его словам, уже существует рамочный договор между Украиной, странами Европы и США, а отдельный документ с двусторонними гарантиями должен быть рассмотрен в американском конгрессе.

