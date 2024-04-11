Военэксперт Никулин: нужно устранить ответственных за обстрелы РФ

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что необходимо уничтожить украинских военных и политических чиновников, ответственных за обстрелы России. Военный аналитик напомнил опыт чеченского конфликта — по его словам, тогда Россия смогла разбить боевиков только после физического устранения их главарей, сообщает «ФедералПресс» .

Никулин убежден, что украинская сторона преступно воюет с мирными жителями, обстреливая российское приграничье. По его мнению, необходимо установить конкретных представителей украинского руководства, ответственных за террористические атаки на территорию России, и уничтожить их.

«Ликвидация главарей террористического режима — другого способа у международного сообщества нет. С террористами не договариваются, их уничтожают», — уверен экс-член комиссии ООН.

Устранение таких личностей с Украины, по словам Никулина, положит конец преступным обстрелам российских территорий.