Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты над Украиной с помощью ЗРК в Польше, считает научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, пишет РИА Новости .

В беседе с изданием Tagesschau, входящем в медиагруппу ARD, чиновник заявил, что стратегию поддержки Киева Западом следует изменить. Также он призвал «нетрадиционным решениям» в краткосрочной перспективе.

«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — призвал Ланге.

Действия НАТО, по его словам, якобы соответствовали бы международному праву. Он также напомнил, как союзники Израиля недавно помогали Тель-Авиву отражать удары Ирана. Так Ланге призвал увеличивать производство противовоздушных систем на территории Европы.