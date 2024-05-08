Только физическая ликвидация украинского президент Владимира Зеленского поможет спасти то, что останется от его страны, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости .

В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что ВС РФ могут устранить его после 20 мая, так как именно в этот день официально кончается его президентский срок. Переговорному процессу, по словам Джонсона, мешает только сам Зеленский.

«Россия может устранить Зеленского, чтобы убрать его с дороги и начать переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент», — указал аналитик.

Вероятность выживания Зеленского по истечении президентского срока и потери им своего статуса останется крайне невысокой, добавил Джонсон.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам, которые могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции.