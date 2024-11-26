Экономист Сакс: один телефонный звонок может остановить эскалацию на Украине
Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что эскалацию конфликта на Украине можно остановить одним телефонным звонком между США и РФ, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что причина конфликта на Украине кроется в неустанном стремлении США к расширению НАТО до границ РФ с Украиной, при этом сами американские власти не хотят оценивать свои действия с точки зрения Москвы.
По его словам, США не просто одобрили нанесение ВСУ ударов ракетами ATACMS вглубь территории России, а фактически сами совершают эти атаки.
Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS
и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.