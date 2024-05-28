Экономист Кущ назвал катастрофой повышение налогов на Украине
Налоговые изменения, которые сегодня прорабатываются украинскими властями, окажут катастрофический эффект для экономики страны, заявил киевский экономист Алексей Кущ. Его слова приводит РИА Новости.
В частности, речь идет о трехкратном повышении «военного налога» и НДС. О планах кабмина на подобные решения на прошлой неделе писал украинский Forbes.
«Те изменения, которые сейчас фигурируют, там я видел три основных момента. Первый момент — это увеличение военного сбора. Второе — это введение военного сбора для ФОП (аналог ИП — ред.). Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов…», — указал Кущ.
Также будет увеличен НДС в диапазоне от двух до пяти процентов.
«Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики», — предупредил экономист.
Украинцам, по его словам, остается надеяться, что правительство просто напугает людей жестким проектом, а потом примет более мягкий вариант документа, который станет «милостью». Местный парламентарий Александра Устинова также отмечала, что дыры в бюджете страны закрываются финансированием Запада. А при остановке помощи от США Киев пойдет «с протянутой рукой» к странам «большой семерки».