«Его бы корова молчала»: Колесник назвал поведение Макрона лицемерным
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России являются лицемерными, так как страна поставляет оружие ВСУ, сообщает NEWS.ru.
Как отметил специалист, у России с Францией установились хорошие отношения со времен СССР, Наполеона и окончания войны в 1812 году. Он отметил, что даже пересчитать будет сложно сколько всего Россия успела сделать для Франции за это время.
Более того, Колесник напомнил о том, что Франции удалось выйти из Второй мировой войны в составе одной из стран-победительниц, даже вопреки тому, что многие французы участвовали в военных действиях на стороне Адольфа Гитлера. По мнению эксперта, была политическая конъюнктура.
Таким образом, в этой истории неприятным исключением стал лишь Макрон, с приходом которого отношения между странами начали заметно ухудшаться. Он угрожал России, поставлял оружие и ракеты Украине, а Россия прибегала только к контрмерам при необходимости.
«Хочется сказать: чья бы корова мычала, а его бы молчала», — заявил Колесник.