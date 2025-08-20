Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России являются лицемерными, так как страна поставляет оружие ВСУ, сообщает NEWS.ru .

Как отметил специалист, у России с Францией установились хорошие отношения со времен СССР, Наполеона и окончания войны в 1812 году. Он отметил, что даже пересчитать будет сложно сколько всего Россия успела сделать для Франции за это время.

Более того, Колесник напомнил о том, что Франции удалось выйти из Второй мировой войны в составе одной из стран-победительниц, даже вопреки тому, что многие французы участвовали в военных действиях на стороне Адольфа Гитлера. По мнению эксперта, была политическая конъюнктура.

Таким образом, в этой истории неприятным исключением стал лишь Макрон, с приходом которого отношения между странами начали заметно ухудшаться. Он угрожал России, поставлял оружие и ракеты Украине, а Россия прибегала только к контрмерам при необходимости.

«Хочется сказать: чья бы корова мычала, а его бы молчала», — заявил Колесник.