«Единая Россия» в Пушкине выдвинула кандидатов на дополнительные выборы в Совет депутатов

Политический совет пушкинского отделения партии «Единая Россия» выдвинул кандидатов, которые представят партию на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов по пятимандатным избирательным округам № 1 и № 4.

Заседание прошло на площадке местного отделения «Единой России». Основной повесткой стал вопрос выдвижения кандидатов на предстоящие дополнительные выборы.

Решение об утверждении кандидатов от партии было единогласно принято после процедуры тайного голосования.

«8 сентября в нашем округе состоятся дополнительные выборы в Совет депутатов Пушкинского. Это политическое событие позволит жителям определить депутата на своей территории для решения волнующих их вопросов. Сегодня были утверждены кандидатуры, которые своей работой и активностью заслужили уважение граждан», — прокомментировал Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Пушкинского Максим Красноцветов

По пятимандатному избирательному округу № 1 утвердили кандидатуры руководителя волонтерской группы, общественного деятеля — БахромжонаХасанова, и руководителя группы компаний «Пластик Он Лайн» — Дмитрия Кулькова. По пятимандатному избирательному округу № 4 выдвинуты педагоги округа — Яна Гальцина и Ирина Дурягина.

Как отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан, местное отделение «Единой России» продолжает активно внедрять Народную программу партии в социальной сфере округа, сосредотачивая усилия в областях здравоохранения, образования и благоустройства.

«В Пушкинском уже есть законченные проекты, но есть и план на перспективу: например, ведется строительство нового школьного здания в микрорайоне Заветы Ильича. В предвыборный период кандидаты соберут новые и актуальные предложения избирателей, за исполнением которых, в случае победы на выборах, они будут следить на протяжении всего срока полномочий. Для нас важно, чтобы каждый претендент мог проводить эффективную работу с жителями и строить доверительные отношения с населением», — прокомментировал Михаил Ждан.

В работе местного политсовета приняли участие члены политсовета, единороссы, члены ревизионно-счетной комиссии. В ходе работы политсовета единороссы рассмотрели также ряд иных вопросов, касающихся предстоящих выборов и партстроительства, реализации партийных и нацпроектов, импортозамещению.

Напомним, что довыборы в Совет депутатов Городского округа Пушкинский пройдут 8 сентября 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.