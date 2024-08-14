«Единая Россия» в Наро-Фоминске провела второй этап заседания политсовета.Оно состоялось в здании Общественной приемной «Единой России» Наро-Фоминска, передает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, депутаты-единороссы, координаторы партийных проектов, член местного политсовета Виталий Тамаркин, члены исполнительного комитета партии, секретари первичных отделений

Основной вопрос, который был рассмотрен на повестке — принятие дополнительных пунктов предвыборной программы на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1.

Олег Рожнов отметил, что работа над выполнением наказов избирателей является главным приоритетом в работе партии «Единая Россия».

«Программа, принятая на политсовете ориентирована на интересы большинства населения. Так, например, „Единая Россия“ вместе сжителями продолжает контролировать благоустройство лесопарка „Дубки“, где окончание работ планируется уже в текущем году», — сказал Рожнов.

Секретарь местного отделения «Единой России» Роман Шамнэ рассказал, что кандидаты в депутаты Совета депутатов Наро-Фоминского округа проводят встречи с жителями и знают, какие темы их волнуют. В ходе встреч обсуждают наказы и пожелания избирателей.

«Мы учитываем все конструктивные инициативы жителей — это основополагающий и ключевой принцип партии. На встречах с кандидатами люди озвучивают свои предложения. Все инициативы обрабатываются и получившие наибольшую поддержку, включаются в программу развития Апрелевки и в целом городского округа», — отметил Роман Шамнэ.

Также в ходе политсовета в торжественной обстановке были вручены партийные билеты новым членам местного отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня с радостью вручил партбилеты новым членам „Единой России“. Я рад, что ряды нашей партии пополняются и обновляются. Молодежь — это всегда реализация новых, смелых проектов, новых идей. Желаю активистам быть энергичными и показывать достойные результаты своей работы», — сказал Виталий Тамаркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.